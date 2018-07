Hacker verwandeln Staubsaugerroboter in Spionagegerät

Weitere Staubsaugerroboter betroffen

Der Staubsaugerroboter ist zudem nicht der erste, der gehackt worden war. Die Sicherheitsforscher von Check Point hatten vergangenes Jahr eine Lücke in der App „SmartThinQ“ von LG gefunden. Damit können User per Internetverbindung aus der Ferne auf ihre smarten Haushaltsgeräte zugreifen. Der Angreifer kann die App so manipulieren, dass er lediglich die E-Mail-Adresse eines Nutzers braucht, um auf dessen Geräte zugreifen zu können.