Handynetz-Ausfall durch Anschläge auf deutsche Bahnstrecke

Die Brandanschläge auf Bahn-Anlagen in Niedersachsen und Bremen haben auch das Mobilfunk-Netz stark beeinträchtigt. Knapp 70 000 Vodafone-Kunden konnten am Samstag etwa neun Stunden lang nicht telefonieren oder per Handy ins Internet gehen, wie ein Unternehmenssprecher in Düsseldorf am Sonntag sagte. Betroffen gewesen seien Kunden im Großraum Bremen und Oldenburg.

Unbekannte Täter hatten Kabelschächte entlang der Gleise in Bad Bevensen und Bremen in Brand gesetzt. Später bekannten sich Gegner der Castor-Atommülltransporte aus der linken Szene zu den Taten. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg nahm zu dem Fall Ermittlungen auf.