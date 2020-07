HBO will Internet-Videodienst mit Apple starten

Der US-Bezahlsender HBO will einer Zeitung zufolge seinen neuen Internet-Videodienst zusammen mit Apple auf den Markt bringen. Die Time-Warner-Tochter führe entsprechende Gespräche mit dem iPhone-Hersteller, berichtete International Business Times am Mittwoch unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Stellungnahmen von Time Warner und Apple lagen zunächst nicht vor.

Die Aktien beider Unternehmen lagen im Verlauf leicht im Minus in einem schwachen Umfeld. HBO will mit seinem Dienst " HBO Now" insbesondere US-Kunden erreichen, die keinen Kabelanschluss haben. Sie sollen über Breitband Zugriff auf das Angebot des Senders erhalten. Dem Bericht zufolge soll der Internet-Dienst im kommenden Monat starten, abgestimmt auf die neue Staffel der HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones".