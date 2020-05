Herstellung von Computertechnologie bleibt problematisch

Bei einer Pressekonferenz in Bern stellen sie am Dienstag die erste Rangliste nach ethischen und ökologischen Kriterien vor. „Das Rating der großen Elektronikhersteller gibt den Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz eine wichtige Orientierungshilfe“, schreiben die Hilfswerke. Auch öffentliche Beschaffer sollten beim Einkauf möglichst fair hergestellte Geräte wählen.

„Auf gutem Weg“ sehen die Hilfswerke in ihrem Rating HP und Nokia, „mittelmäßig“ Apple und Dell. „Ungenügend “fällt das Verdikt des Ratings für Acer, Lenovo, Samsung, Sony aus, „inakzeptabel“ gar für Asus und HTC. „Fastenopfer“und „Brot für alle“ verlangen von den IT-Konzernen, dass sie ihre Verantwortung entlang der ganzen Lieferketten wahrnehmen.