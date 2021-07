Horizon: TV-Entertainment der nächsten Generation

Diesen August lösten die neuen Produktpakete „speed & entertain“ von UPC – gestaffelt in S, M, L und XL – die bisherigen F.I.T. Pakete ab. „Unsere neuen speed & entertain Packs orientieren sich noch mehr an den Bedürfnissen unserer Kunden. Auf den Mix aus Entertainment und Internetspeed können sie sich verlassen“, so Martina Berschl, Director Marketing Communications & Brand Management bei UPC.

Individuelle Unterhaltungselemente

Neben einer modernen HD-Benutzeroberfläche bietet die TV-Plattform Horizon den Kunden neue Features und Möglichkeiten, die das TV-Erlebnis in den Fokus rücken: Auf Wunsch kann Horizon persönliche Empfehlungen anzeigen und liefert Vorschläge für TV-Sendungen und Filme sowie für On Demand-Inhalte. Diese Einstellung kann je nach Interesse aktiviert und deaktiviert werden. Ebenfalls wichtig für die individuelle Handhabung ist die Funktion des Pausierens, bei der aktuelle TV-Inhalte angehalten und zeitversetzt angesehen werden können. Neu ist auch die Aufnahme von bis zu vier Sendungen gleichzeitig. Dafür bietet die 500GB Festplatte genügend Platz. Die Vielzahl an integrierten Apps (z.B. Online Videos, Spiele etc.) verspricht zusätzliche Unterhaltung.