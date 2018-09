Hubschrauberpilot bei Graz von Laserstrahl geblendet

Ein Hubschrauberpilot ist am Mittwoch gegen 21.30 Uhr beim Anflug auf Graz von einem Laserstrahl geblendet worden. Er und sein 37-jähriger Co-Pilot wurden etwa zehn Mal von dem grünen Licht anvisiert und teilweise auch erfasst. Eine Polizeistreife fuhr in den Raum Lieboch, um den Täter zu finden, doch die Suche blieb erfolglos, hieß es am Donnerstag.