Hybrid-Auto geht in Salzburg beim Laden in Flammen auf

Im Salzburger Stadtteil Gneis ist in der Nacht auf Donnerstag ein Hybrid-Auto beim Laden des Akkus in Brand geraten. Ausgebrochen ist das Feuer in einer Garage, in der der BMW X3 Hybrid geparkt war, wie die Salzburger Nachrichten berichten. Warum das Fahrzeug in Flammen aufging, ist noch unklar.