Hyundais Cockpit der Zukunft kommt mit Touchscreens am Lenkrad

Screens haben in den letzten Jahren vermehrt Einzug in Autos gehalten. Funktionen wie Radio, Klimaanlage oder Navigation können so flexibel und in gewünschter Größe angezeigt werden. Am Dienstag hat koreanische Konzern Hyundai nun ein Konzept vorgestellt, wie er sich die Zukunft des Auto-Innenlebens vorstellt.

Besonders auffällig sind die am Lenkrad angebrachten Touchscreens. Dort, wo sich heute oft physische Knöpfe finden, setzt Hyundai auf flexibel einstellbare Displays. Damit man die Elemente auch bedienen kann, ohne den Blick von der Straße abzuwenden, ist haptisches Feedback integriert.