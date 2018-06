Internet der Dinge: EU will Sicherheit von Geräten erhöhen

Die Zertifikate sollen auf technische Prozesse, Produkte und Dienstleistungen wie digital vernetzte Autos oder Medizintechnik ausgestellt werden können und in der gesamten Staatengemeinschaft gültig sein. Darauf verständigten sich die zuständigen Minister der EU-Länder am Freitag in Brüssel.

„Vertane Chance“

Verbraucherschützer kritisierten, dass die Zertifizierung auf freiwilliger Basis erfolgen solle. „Das ist eine vertane Chance“, sagte die Chefin des europäischen Verbraucherschutzverbands Beuc, Monique Goyens. Ohne verbindliche Anforderungen könnten Hersteller weiter digital vernetzte Produkte verkaufen, denen grundlegende Sicherheitsstandards fehlen. Der Digitalverband Business Europe beklagte hingegen, dass die einzelnen Länder noch immer die Möglichkeit hätten, bestimmte Vorgaben verpflichtend zu machen.

Aufwertung der ENISA

Die EU-Minister einigten sich auch darauf, dass die EU-Agentur für Netz- und Informationssicherheit ENISA ein stärkeres Mandat bekommen und zur Agentur für Cybersicherheit umgewandelt werden soll. Als neue Agentur soll ENISA künftig unter anderem die EU-Staaten in Sachen Cybersicherheit beraten. Als nächstes müssen sich die EU-Ländern nun mit dem Europaparlament auf eine gemeinsame Position einigen.