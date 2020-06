Internet in Ägypten wieder freigeschaltet

Ägypten hat am Mittwoch das Internet wieder freigeschaltet, nachdem dieses am Freitag landesweit abgedreht worden war. Auch die Mobilfunknetze waren vorrübergehend blockiert gewesen.

Das Internet-Blackout hat weltweit für Kritik gesorgt. "Die Meinungsfreiheit muss völlig gewahrt bleiben", sagte etwa UN-Generalsekretär Ban Ki Moon am Freitag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Proteste gehen weiter

In der Kairoer Innenstadt bildeten sich indes wieder Demonstrationszüge von Tausenden Gegnern und Anhängern des Präsidenten Husni Mubarak. Die Streitkräfte riefen die Demonstranten über das Staatsfernsehen auf, nach Hause zu gehen. Mubarak hatte am Dienstagabend erklärt, er werde bei der Präsidentenwahl im Herbst nicht mehr antreten. Die Forderung der Opposition nach einem sofortigen Rücktritt lehnte er damit ab.

(dpa/futurezone)