Internet-Memes: Und alle so LOL

Unfreiwillig komisch

Nicht jeder Spaß, der sich viral im Netz verbreitet, ist tatsächlich nur ein Spaß. Was den einen zur Erheiterung dient, kann für manch Betroffenen, also für jene, auf deren Kosten der Spaß gemacht wird, auch bittere Konsequenzen haben. Auch dafür liefert “ Star Wars Kid” ein treffendes Beispiel. Der kanadische Schüler wurde nach Bekanntwerden des Videos von Mitschülern gemobbt, ging kaum noch zur Schule und wechselte diese schließlich ganz. Im Jahr 2003 klagte seine Familie vier Familien seiner Mitschüler, die beschuldigt wurden, das Video ohne das Wissen des Jungen verbreitet zu haben. Dieser soll sich zu der Zeit aufgrund des Vorfalls auch in psychologischer Behandlung befunden haben.

Auf dem Weg in den Mainstream

“Je mehr Internet- und Social-Media-Nutzung zu einer breiten gesellschaftlichen Praxis wird, je mehr Menschen vernetzt miteinander kommunizieren, um so mehr werden mit sogenannten Internet-Memes in Kontakt geraten. Was auf YouTube passiert kann heute wohl schon zum Mainstream gezählt werden”, so Herwig. Was anfänglich eher eingeschworenen Gruppen, die mit bestimmten Codes und Spielregeln im Netz vertraut sind, vorbehalten war, entwickelt sich immer stärker zur Unterhaltungsform für die breite Masse. Entsprechend schnellebig und schier unüberschaubar ist mittlerweile das Angebot an Memes. Eigene Websites wie “Know your Meme”, die eine Sammlung und Auflistung von so gut wie jedem Internet-Späßchen bietet, liefern einen groben Überblick und erklären die einzelnen Memes, deren Ursprung bzw. was sie bedeuten.

Dass das Phänomen längst kein Nischendasein mehr fristet, beweist wohl auch der Umstand, dass sich auch die Werbeindustrie die virale Verbreitung von Inhalten zunutze macht. So werden heute viele Marketingaktionen als Blog oder YouTube-Video “getarnt”, um im Idealfall von den Nutzern selbst in großem Stil verbreitet zu werden.