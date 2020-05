iOS 9 erlaubt Adblocker für Safari-Browser

Google selbst hat eine ambivalente Einstellung zu Adblockern bewiesen. 2013 ließ das Unternehmen die beliebte App Adblocker Plus aus dem Play Store entfernen. Im Mai 2015 kam Adblock Plus mit einem eigenen Android-Browser zurück. Was hat sich verändert? Ganz einfach, Adblock Plus blockiert keine Google-Anzeigen mehr. Diese werden durch eine "weiße Liste" trotz der Blockade anderer Anzeigen hergezeigt.