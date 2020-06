iPad-Zeitung soll in zwei Wochen starten

Die iPad-Zeitung von Rupert Murdoch soll nach einigen Verzögerungen jetzt in den nächsten zwei Wochen starten. Das gab James Murdoch, der Sohn des Medienmoguls, auf der Digital Life Design (DLD)-Konferenz in München bekannt. Die digitale Zeitung, die auf Apples iPad erscheinen wird, soll vorerst nur in den USA erhältlich sein und 99 US-Cent (0,72 Euro) pro Woche kosten, erklärte Murdoch.

Die digitale Zeitung soll von insgesamt 120 Journalisten produziert werden und will mit dem "Erzählen von echten Geschichten" bei potentiellen Lesern punkten. Murdoch gab zudem bekannt dass nur noch 15 Prozent des Konzernumsatzes durch Printprodukte erreicht werde.

Eigentlich hätte "The Daily" bereits am 19. Jänner starten sollen. Der Start wurde aber wegen Problemen bei der Abrechnungssoftware von Apple verschoben.

(futurezone)