Sind Telegram-Chats wirklich verschlüsselt?

Während Services wie WhatsApp und Signal standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachrichten anbieten – der Goldstandard in Sachen Verschlüsselung – ist das bei Telegram nicht der Fall. Bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung werden die Nachrichten verschlüsselt auf den Geräten von Sender und Empfänger gespeichert. Bei Telegram landen die Daten hingegen in der Cloud.

Immer wieder wird Telegram in Medienberichten als "verschlüsselter Messenger" bezeichnet. Doch ist das wirklich so? Wir erklären, wie Telegrams verschiedene Chats funktionieren.

Zwar gibt Telegram an, die Nachrichten auf dem Server verschlüsselt zu speichern. Dabei werden der Schlüssel und die Nachrichten auf verschiedenen Servern abgelegt. Theoretisch könnten sie aber gehackt oder vom Anbieter mitgelesen werden. Telegram verspricht, dass die Cloud-Daten sicher vor fremden Augen sind und Hacker keine Chance hätten.

Widersprüchliche Angaben zur Datenweitergabe

Damit sind einerseits Hacker gemeint, aber auch Regierungen und Geheimdienste. Da die Server auf der ganzen Welt verteilt sind, seien immer mehrere Gerichtsbeschlüsse aus verschiedenen Ländern notwendig, um den Behörden Zugang zu gewähren, heißt es seitens Telegram.

Das erschwert zwar die Weitergabe, macht sie aber nicht unmöglich. So hat das deutsche Innenministerium 2022 bestätigt (via NDR), dass Telegram in 25 Fällen Nutzerdaten an sie übermittelt hat. Zudem seien in ca. 400 Fällen Inhalte auf Anfrage des Innenministeriums gelöscht worden. Im Kontrast dazu schreibt Telegram weiterhin auf seiner Webseite, dass bisher „0 Byte Nutzerdaten an Dritte weitergegeben“ wurden.

Geheime Chats

Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wie bei WhatsApp gibt es bei Telegram optional als „geheimen Chat“. Hier werden die Nachrichten nur auf den Handys des Senders und Empfängers gespeichert. Um einen geheimen Chat zu starten, tippt man auf das Profil des gewünschten Gesprächspartners und auf "geheimen Chat starten". Alternativ tippt man auf das Stift-Icon > "geheimen Chat starten" und anschließend eine Person aus der Kontaktliste.