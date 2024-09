Bluetooth 6.0 ist da: Das sind die Neuerungen

So soll mithilfe von " Bluetooth Channel Sounding " die Entfernung zwischen Geräten zentimetergenau gemessen werden können. Als Anwendungsgebiete werden neben "Wo ist?" auch digitale Schlüssel genannt. Das System arbeite genau und sicher genug, um die Anforderungen für digitale Schlösser zu erfüllen.

Bisher nutzt Apple zur Ortung das Netzwerk anderer Apple-Geräte. Über Bluetooth werden kleine Datenpakete versendet, um alle Apple-Geräte in der Umgebung zu erfassen und sie zu verorten. Dadurch wird zumindest der ungefähre Standort bekannt, wenn GPS und Internet nicht aktiv sind. Die Präzisionssuche, mit der man z.B. Freunde in einer Menschenmenge finden kann, funktioniert derzeit über einen Ultra-Breitband-Chip, der in neueren iPhones und AirTags zum Einsatz kommt.

Mehr Daten schneller senden

Neben der genaueren und sicheren Ortung erhöht Bluetooth 6.0 auch die Datenmenge, die übertragen werden kann. Die ISOAL-Verbesserung soll die Übertragung auch effizienter und schneller machen. Gerade bei Audio- und Videostreaming könnte das entscheidende Verbesserungen bringen.

Mit dem Link-Layer-Feature (LL) können Geräte zukünftig austauschen, welche Funktionen sie unterstützen. Da immer häufiger Bluetooth LE (Low-Energy) für die Datenübertragung zwischen Geräten verwendet wird, hilft diese Funktion dabei, schnell zu ermitteln, ob beide Geräte auch die nötigen Funktionen haben.

Es ist das erste große Bluetooth-Update seit 2016, derzeit aktuell ist die Version 5.4. Es bleibt nun abzuwarten, wie schnell die Geräte-Hersteller Bluetooth 6.0 integrieren.