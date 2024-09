Satellitenbilder zeigen Chinas neue Stealth-Drohne bei Tests

Die Bilder wurden über dem Luftwaffenstützpunkt Malan in der westlichsten Provinz Chinas, Xinjiang , aufgenommen. Der Flugplatz ist bekannt dafür, dass dort unbemannte Geräte getestet werden. Zumindest 2 Exemplare der Sharp Sword sind erkennbar. Mit den beiden Drohnen könnte China testen, wie gut die unbemannten Fluggeräte zusammenarbeiten.

Chinas neue High-Tech-Drohne GJ-11 Sharp Sword wird offenbar intensiv getestet. Darauf deuten zumindest Satellitenbilder hin, von denen The War Zone berichtet .

Die Drohne ist in den vergangenen Jahren bereits bei zahlreichen Tests und Veranstaltungen in verschiedensten Szenarien gesehen worden. So geht man etwa davon aus, dass sie unter anderem von Flugzeugträgern starten wird.

Einsatz mit Kampfjet

Zudem könnten die Sharp Swords auch gemeinsam mit Kampfjets zum Einsatz kommen. Sie könnten etwa Chinas High-Tech-Kampfjet J-20 in der Luft begleiten.

Laut dem in Peking ansässigen Verteidigungsexperten Wei Dongxu würden auf dem "Schlachtfeld von morgen" gemeinsame Operationen zwischen bemannten Fliegern der 5. Generation und getarnten Drohnen stattfinden. Die würden über eine Informationsverbindung kommunizieren.

Der Pilot auf dem Rücksitz erteile den Drohnen dabei den Befehl, offensive Angriffe auszuführen. Der zweite Pilot würde sich auf die Flugsteuerung konzentrieren.