Chinas Monster-Kriegsschiff soll High-Tech-Drohne erhalten

Solche elektromagnetischen Katapulte könne hinsichtlich der ausgeübten Kraft feiner eingestellt werden als die dampfgetriebenen Katapulte, die man in der Vergangenheit verwendet hat. Dadurch wird nicht nur der Verschleiß der Bauteile am Flugzeug und am Schiff verringert, auch kleine und leichtere Flugzeugtypen können so einfacher gestartet werden.