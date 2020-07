„IT-Awareness muss im Kindergarten beginnen"

Sicherheit im Hinterkopf

Schiscka empfiehlt Unternehmen, ihre Webauftritte gleich mit der Sicherheit im Hinterkopf zu designen. „Erst den Webauftritt gestalten und danach eine Sicherheitslösung darüberstülpen ist keine gute Idee." Unternehmen sollten außerdem darauf achten, dass, wenn sie neue Features zu ihrer Website hinzufügen, diese ebenfalls auf ihre Sicherheit überprüft werden. Sonst könnte ein bisher sicherer Webauftritt um ein Schlupfloch erweitert werden.

Trotz Trends und Prognosen betont Schiscka, dass alte Attacken und Angriffsformen nicht aussterben: „Nur weil Einbrecher gerne durch die Hintertür kommen, sollte man trotzdem die Vordertür absperren." Als Beispiel nennt er die starke Zunahme in den vergangenen Jahren bei Angriffen auf PDFs und PDF-Reader. „Das heißt nicht, dass es jetzt deshalb weniger Malware gibt, die direkt das Betriebssystem angreift."

Das beweisen auch die Botnetzwerke. Obwohl Conficker Anfang 2009 gewütet hat und mediale Aufmerksamkeit durch das Lahmlegen von 3000 Rechnern der Kärntner Landesregierung erhalten hat, ist der Wurm bis jetzt nicht ausgerottet. „Ähnlich ist es auch mit dem Rustock-Botnet. Man kann zwar die Kontrollserver ausschalten, wenn der Wurm jedoch am Rechner bleibt, kann der nächste Kontrollserver ihn wieder für ein neues Botnet nutzen", sagt Schiscka. Es läge am Enduser, seinen Computer entsprechend zu schützen.

Mobile Endgeräte als Ziel

CERT.at sieht Schadsoftware, die gegen mobile Endgeräte gerichtet ist, als eine ernstzunehmende Bedrohung. Sie seien nicht nur ein interessantes Angriffsziel aufgrund der darauf gespeicherten Daten und zukünftig vielleicht auch ihrer Funktion als elektronische Geldbörse, sondern auch wegen ihrer Leistung. „Mit einem aktuellen Smartphone hat man quasi einen Server in der Tasche. Für Enduser ist nur schwer erkennbar, was eigentlich im Hintergrund alles passiert", sagt Schiscka. Es ist wahrscheinlich, dass zukünftige Botnetze auch Smartphones und Tablets einbinden.

Da Virenscanner für mobile Geräte noch in den Kinderschuhen stecken, empfiehlt Schiscka private und geschäftlichte Smartphones voneinander zu trennen: „Am sichersten ist, sie nehmen eines für Spiele und Apps und eines, auf dem sie ihre wichtigen Sachen, wie Tele- und Internet-Banking oder berufliche E-Mails, nutzen."

Ausblick

Gerade Smartphones und Tablets sind auch gefährdet, da die Nutzer immer jünger werden. „In manchen Familien können schon die Dreijährigen mit dem Tablet besser umgehen als die Eltern und in der Volksschule hat fast jedes Kind ein Handy", sagt Ledinger. Das Bewusstsein mit dem richtigen und sicheren Umgang mit der Technik sollte so früh wie möglich erfolgen. „Der richtige Umgang mit der Technik muss schon im Kindergarten beginnen. Wir haben ein verpflichtendes Kindergartenjahr, wieso also nicht auch einen verpflichtenden Awareness-Kurs im Kindergarten?", sagt Ledinger.

Im wirtschaftlichen Sektor ist Industriespionage ein zunehmendes Problem. „Das ist derzeit eine größere Bedrohung als der viel zitierte Cyberwar", sagt Schiscka. Gerade in Österreich gibt es viele kleinere Unternehmen, die sich aufgrund ihrer Größe nicht als Ziel sehen. Durch ihre Spezialisierungen auf bestimmte, technische Gebiete, können sie aber zum Ziel werden. „Es nehmen auch Angriffe über die Bande zu", sagt Schischka. Anstatt in gut gesicherte Systeme des Ziels direkt einzudringen, wird versucht das System eines Lieferanten oder Kunden zu knacken und so über Umwege ans Ziel zu kommen. „In den USA gibt es dokumentierte Fälle über Attacken, die über fünf Stationen zum finalen Ziel geführt haben", sagt Schischka.

Ein weiterer Trend ist das Social Engineering. „Man glaubt gar nicht, was man mit einem Telefon und etwas Hintergrundwissen erreichen kann", sagt Schischka. Die Anrufer geben sich etwa als Mitarbeiter des Unternehmens oder Mitarbeiter des Server-Hosters aus und erfragen angeblich vergessene Passwörter oder andere Daten. „Scheuen sie sich auch nicht unbekannte Menschen anzureden, die sie am Gang im Unternehmen sehen", sagt Schischka: „Mit dem richtigen Dresscode ist es extrem einfach in Firmen reinzugehen und mit ein paar Laptops unter dem Arm wieder zu verschwinden."