IT-Ferialjob-Aktion geht in die nächste Runde

Mehr als 100 IT-Ferialjobs konnte die futurezone in den vergangenen Jahren vermitteln. Mehr als 1000 Schüler und Studenten haben sich für die von der futurezone vermittelten Plätze beworben. Nun geht die IT-Ferialjob-Aktion in die nächste Runde. „Nach den großen Erfolgen unserer Aktion in den vergangenen beiden Jahren, werden wir auch 2014 die Ferialjob-Aktion durchführen“, sagt futurezone-Chefredakteur Gerald Reischl. „Wir wissen, wie wichtig es ist, jungen, engagierten Schülern, unter denen sich viele Talente befinden, einen Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen und ihnen bei der Berufswahl zu helfen.“