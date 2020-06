James Bond-Skript von Sony-Hackern gestohlen

Bei dem Angriff wurden gigantische Datenmengen von den Sony-Computern gestohlen, darunter auch mehrere unveröffentlichte Filme. Es war spekuliert worden, Nordkorea könnte hinter dem Angriff stehen. Als möglicher Auslöser gilt die Filmkomödie „The Interview“, in der zwei US-Journalisten beauftragt werden, den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu töten.



Im Namen der Hackergruppe „ Guardians of Peace“, die die Verantwortung für den Angriff übernahm, wurde inzwischen gefordert, den Film zu stoppen. Nordkorea bestritt offiziell eine Beteiligung an der Attacke. Neben Filmen wurden auch vertrauliche E-Mails der Filmgesellschaft publik.