Jeder Zehnte kauft Weihnachtsgeschenke mobil

Ebenfalls erhoben wurde im Zuge der Prognose die voraussichtlichen Lieblingsgeschenke der Amerikaner. Laut Adobe dürfte heuer Apple hoch im Kurs liegen. Das iPhone 6 Plus führt die Liste an, dahinter reihen sich der kleinere Bruder - das iPhone 6 - sowie knapp dahinter auf Platz drei das iPad mini. Platz vier geht an Sonys Playstation 4, gefolgt von Amazons Kindle, der Xbox One und der Actioncam GoPro.