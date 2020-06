Jubiläum: Twitter feiert fünften Geburtstag

Am 15. Juli 2006 - nach einigen Monaten internen Tests - wurde der Kurznachrichten-Dienst twttr auf das World Wide Web losgelassen. Michael Arrington von Techcrunch beschrieb den Web-Dienst damals als "eine Art Gruppenchat-SMS-Anwendung". Kurznachrichten konnten damals in den USA an die Nummer 40404 geschickt werden, alle twttr-Kontakte bekamen diese dann auf ihr Handy zugestellt. Arrington zog auch gleich den Vergleich zu einem Dienst namens Dodgeball, der später von Google aufgekauft wurde und dessen Macher Dennis Crowley heute das Location-Service Foursquare betreibt.

200 Millionen Tweets

Der Durchbruch gelang Twitter dann ein Dreiviertel Jahr später auf SXSW-Konferenz in Austin, Texas, an der via Twitter täglich 60.000 Tweets verschickt wurden. Zum Vergleich: Heute werden offiziellen Zahlen zufolge 200 Millionen Tweets pro Tag gepostet. In den vergangenen fünf Jahren konnte Twitter auf 200 Millionen Accounts und eine Firmenbewertung von sieben Milliarden US-Dollar wachsen. In Österreich gibt es aktuellen Erhebungen der Web-Agentur Digital Affairs zufeolge (die futurezone berichtete