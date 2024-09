Außer in Wien: Handyparken wird am 1. Oktober deaktiviert

Mit 1. Oktober gibt es eine weitere Veränderung beim "elektronischen Parkschein": Nachdem das Handyparken bereits in Vorarlberg, Salzburg und im Burgenland abgeschafft und durch EasyPark ersetzt wurde, folgen nun die Bundesländer Kärnten, Steiermark, Ober- und Niederösterreich sowie Tirol.

Die neue Methode, um einen Parkschein digital zu lösen, gilt ab dann im ganzen Land - mit Ausnahme Wien.

Direkt in der App wechseln

Nutzerinnen und Nutzer von Handyparken können in rund 120 Gemeinden direkt in der App zu EasyPark wechseln. Die Anwendung ist in Österreich sowie in allen Nachbarländern möglich.

Die neue App soll das Parken einfacher und günstiger machen. Der Parkvorgang kann laut Pressemitteilung zu jedem Zeitpunkt spontan gestartet, gestoppt und verlängert werden.

Minutengenauer Abrechnung

In den meisten Städten werde minutengenau abgerechnet, um nur die Zeit zu bezahlen, die tatsächlich geparkt wird. Künftig soll auch grenzübergreifendes Parken in Nachbarländern sowie ticketloses Parken in zahlreichen Garagen via Kamera-Kennzeichenerkennung in Österreich möglich sein.

In Wien kann weiter - neben EasyPark - auch mit Handyparken bezahlt werden. In den Bundesländern Burgenland, Vorarlberg und Salzburg wurde Handyparken bereits im Juli dieses Jahres deaktiviert.

In folgenden Städten kann Handyparken ab dem 1. Oktober nicht mehr genutzt werden:

Niederösterreich:

Baden

Bruck an der Leitha

Klosterneuburg

Korneuburg

Krems

Mödling

Perchtoldsdorf

Purkersdorf

Schwechat

Stockerau

St. Pölten

Tulln

Wiener Neustadt

Oberösterreich:

Braunau

Gmunden

Linz

Schärding

Steyr

Wels

Tirol:

Hall in Tirol

Innsbruck

Kärnten:

Klagenfurt

Pörtschach

Spittal (bereits seit 1.8.)

Velden

Villach

Steiermark: