JustBook: Hotelbuchungen für Kurzentschlossene

Dass die Nachfrage aufgrund der Beschränkung auf drei Hotels pro Tag und Stadt womöglich einmal höher sein könnte als das Angebot, sei kein Problem. "Sollten wirklich alle drei Häuser für einen Tag schon ausgebucht sein, rücken weitere Hotels aus der jeweiligen Stadt nach." Für die Nutzer sei also immer eine Übernachtungsmöglichkeit garantiert. "Das Versprechen der JustBook-App ist, dass man nicht im Voraus planen muss. Bei uns geht es um einen mobilen und urbanen Lifestyle. Wer um ein Uhr nachts noch ein Hotel für dieselbe Nacht buchen will, kann das bei uns", sagt Menden. Mit herkömmlichen Hotelbuchungsseiten sieht sich JustBook im Grunde gar nicht in Konkurrenz.

Mobile Only

Bislang verzeichnete die JustBook-App rund 60.000 Downloads. Um auch internationale Reisende anzusprechen, ist die Applikation auch auf Englisch verfügbar. Auf eine Web-Version wird bewusst verzichtet. "Wir glauben fest an die Mobile-Only-Strategie. Wir sind überzeugt, dass mobile Buchungen sehr stark zunehmen werden und richten uns an spontane Leute, zu deren Lebensstil die Smartphone-Nutzung heute wie selbstverständlich dazu gehört", sagt Menden. Auf Vorbilder für JustBook seien die Firmengründer in den USA gestoßen, wo diese Art der einfachen, mobilen Hotelbuchung schon weiter verbreitet sei.

Für den Buchenden fallen bei JustBook keine zusätzlichen Gebühren an. "Wir verdienen unser Geld damit, dass dem Hotel ein zusätzlicher Kunde gebracht wird", erklärt der JustBook-Mitbegründer. JustBook schneidet bei jeder getätigten Buchung einen bestimmten Anteil mit.

Expansionspläne

"Es kommt derzeit im Wochenrhythmus eine neue deutsche Stadt hinzu", sagt Menden. In Zukunft will JustBook auch in andere europäische Länder expandieren. Als nächstes soll etwa die Schweiz folgen, danach weitere, nicht deutschsprachige Länder. Details dazu und wann es soweit sein wird, will Menden jedoch noch nicht verraten. Prinzipiell können sich die Betreiber langfristig auch vorstellen, die Idee von JustBook auf andere Bereiche zu übertragen - "etwa wenn es um Theaterkarten, Taxis, etc. geht", so Menden. "Darum haben wir den Namen ` JustBook` auch bewusst so gewählt."