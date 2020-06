Käufer muss schlechte eBay-Bewertung zurücknehmen

"Es kann nicht sein, dass Internethändler gegen solche Bewertungen völlig schutzlos sind", wird der Anwalt des Händlers in der Süddeutschen Zeitung zitiert. Der Käufer hingegen stützt sich auf das Recht der freien Meinungsäußerung. Er wollte lediglich seine Meinung sachlich darstellen: "Es führt den Sinn solcher Bewertungen ad absurdum, wenn man sich vorher ganz genau überlegen muss, was man schreibt und was nicht."

Angaben zur Urteilsbegründung machte das Gericht zunächst nicht. Eine Revision ließ die Kammer nicht zu. Über Schadenersatz hatte das Gericht nicht entschieden.