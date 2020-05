Kamera von MacBooks und iMacs filmt unbemerkt User

Wissenschafter der Johns Hopkins University in Baltimore haben eine Sicherheitslücke entdeckt, mit der sie über das Internet die Kamera von Apple MacBooks und iMacs aktivieren können. Die LED, die normalerweise anzeigt, dass die Webcam aktiv ist, bleibt dabei ausgeschaltet.

In der Studie wurden MacBooks und iMacs mit „iSight-Camera“ untersucht, die bis Mitte 2008 hergestellt werden. In diesen Modellen hat Apple eine Hardware-Sperre verbaut, die verhindern sollte, dass die LED bei eingeschalteter Kamera deaktiviert wird. Die Forscher haben nach eigenen Angaben den Schutz ausgehebelt, in dem sie mit einem Programm den Micro-Controller der Kamera manipuliert haben, um die LED zu deaktivieren.