Kanadisches Dorf versuchte toten Wal auf eBay zu verkaufen

Der 12-Meter-Wal war vor einer Woche tot angespült worden. Das 1.000-Einwohner-Dorf hat nach eigenen Angaben nicht die Mittel, um den verwesenden Kadaver zu beseitigen. Die kanadische Fischereibehörde lehnte es ab, der Gemeinde dabei zu helfen. Der Gemeinderat votierte darauf wegen der befürchteten Geruchsbelästigung durch die Verwesung am Sonntag dafür, den Wal im Internet zu versteigern.

Die Bundesbehörden hätten "dem Dorf keine Hilfe angeboten", sagte Bürgermeister Peter Fenwick der Nachrichtenagentur AFP. "Sie sagten nur, 'Ihr müsst ihn loswerden', weshalb wir uns entschieden haben, ihn auf eBay einzustellen. Ehrlich, wir würden ihn für nichts verkaufen, wenn wir müssen - solange sie die Verantwortung dafür übernehmen, den Wal wegzuschaffen."

Auch die kanadischen Bundesbehörden wiesen Bürgermeister Fenwick inzwischen darauf hin, dass der Verkauf illegal sei. "Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir prüfen müssen, ob es irgendein Schlupfloch in den Bestimmungen gibt." Er wolle gegen kein Gesetz verstoßen und den Wal illegal verkaufen. "Wir haben keine große Wahl, denn, wenn er hierbleibt und verrottet, wird das ein furchtbarer Gestank."

Zwei andere Dörfer in Neufundland kämpfen mit ähnlichen Problemen, nachdem zwei auf der Liste der gefährdeten Arten stehende Blauwale bei ihnen angespült wurden. Einer von ihnen blähte sich durch die Verwesung auf, weshalb die Bewohner des Dorfes Trout River eine Explosion befürchten. Ein Museum in Ontario will nun Forscher schicken, um die Wal-Kadaver zu bergen. Sie sollen künftig in der Forschungssammlung des Museums Wissenschaftlern zur Verfügung stehen.