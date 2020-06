Kartonschnipsel statt iPads: Viereinhalb Jahre Haft

Seine berufliche Laufbahn hatte der Mann im Hotel- und Gastgewerbe an der Adria begonnen. So war er im bekannten Badeort Bibione als Hoteldirektor tätig. Die Liebe verschlug ihn nach Österreich und in die Slowakei, wo seine Ehefrau lebt. Er wiederum dürfte von Wien aus zunächst mit Steuerbetrügereien seine kriminelle Karriere gestartet haben. Prozessgegenständlich waren allerdings Geschäfte, die er mit vermeintlichen Software-Paketen der Firma Microsoft sowie den begehrten Apple-iPads abwickelte.

Zunächst sollen er und zwei mitangeklagte Komplizen sich in China bei einem Fälscher Kopien des Programms "Office 2010" besorgt haben, das zum damaligen Zeitpunkt am Markt kaum mehr erhältlich, bei den Kunden aber deutlich beliebter war als Nachfolgeprodukt. Einem Fälscher wurde eine Original-Verpackung zugesandt, die dieser täuschend echt aussehend nachmachte.

Als 2.000 Stück der gefälschten Microsoft-Ware in Österreich eintrafen, fand sich rasch ein Abnehmer, der dafür dem Italiener 360.000 Euro bezahlte, dann allerdings feststellen musste, dass sich die Software nicht - wie auf der Verpackung angegeben - aus dem Internet downloaden ließ.