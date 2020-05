Knapp drei Viertel aller Webseiten keine 24 Stunden online

Blue Coat Systems hat in einer Studie 660 Millionen einzigartige Host-Namen untersucht. Darunter auch Sub-Domains und Unterseiten der URLs. In einem Beobachtungszeitraum von 90 Tagen existierten 470 der 660 Millionen Host-Namen nur höchstens einen einzigen Tag. Oftmals werden die kurzlebigen Websites von Cyberkriminellen genutzt, um Bot-Netze aufzubauen, elf von den 50 Domains mit den meisten untergeordneten Websites enthielten Schadprogramme. Die bösartigen Sub-Domains werden benutzt, um Bots zum Netzwerk hinzuzufügen oder um große Mengen an Spam-Mail zu versenden, die alle einen einzigartigen Link enthalten, heißt es in einer Aussendung der US-Sicherheitsfirma. Dies verhindert, dass sie von Filtern aussortiert werden.

Schon auf Platz zwölf aller Domains, welche die meisten „Eintagsfliegen“ erzeugen, befindet sich eine Webseite, hinter der sich Schadsoftware verbirgt. Diese alleine bringt 0,43 Prozent aller kurzlebigen Unterseiten heraus. In den 90 Tagen der Studie war dieser Command-and-Control-Server eines Trojaner-Dailers Ursprung für über 1,3 Millionen Sub-Domains. Es wurden noch zehn weitere, hochaktive Webseiten mit ähnlichem Zweck gefunden.