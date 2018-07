Kodaks Bitcoin-Miner klingt nicht nur nach Scam, sondern ist es auch

Als Kodak auf der CES auf seinem Messestand den Kodak KashMiner ausstellte, war die Skepsis groß. Dabei sollte es sich um einen Kryptomining-Service handeln, der Kunden hohe Erträge versprach.

Es klang schon am Messestand wie eine klassische Betrugsmasche. User sollten für eine Vorauszahlung von 3400 US-Dollar einen KashMiner für zwei Jahre mieten. Der KashMiner schürft nach Bitcoins und der User wird an dem Gewinn aus den Verkäufen beteiligt. Monatlich wurden 375 US-Dollar versprochen, was nach den zwei Jahren 9000 US-Dollar wären.

Möglich sei das Ganze, weil hunderte der KashMiner im Hauptquartier von Kodak aufgebaut werden würden. Dort sei der Strom sehr billig, weil es eine Solarstromanlage gibt. 80 der Krypto-Miner seien bereits installiert und in Betrieb.