So kann man sich Webseiten am Handy vorlesen lassen

Es gibt Situationen, in denen man vielleicht nicht den Kopf auf den Smartphone-Bildschirm gesenkt haben möchte, um dort irgendwelche Webseiten-Inhalte zu lesen - etwa beim Autofahren, auf einer Zugfahrt oder weil man einfach lieber in die Weite blickt.

Google Chrome (Android)

Die Vorlesefunktion von Google gibt es in der Android-App - allerdings derzeit nur als Experiment. Um das Feature nutzen zu können, muss es zuvor in den Einstellungen eingeschaltet werden. Dafür gibt man chrome://flags/#read-aloud in die Adresszeile ein und aktiviert die Funktion. Notwendig ist die Chrome-Version 125. Auf der Chrome-App am iPhone funktioniert das Feature nicht.

So könnt ihr die Funktion aktivieren:

Oben rechts auf das "3 Punkte Menü" klicken "Diese Seite anhören" oder "Listen to Page" auswählen Schon startet Chrome mit dem Vorlesen

Am unteren Bildschirmrand taucht nun ein Medien-Player auf. Dort kann man in 10-Sekunden-Schritten nach vorne oder zurückspringen oder die Wiedergabe an eine beliebige Stelle setzen. Außerdem kann in dem Player die Wiedergabegeschwindigkeit reguliert werden und auch die verwendete Stimme lässt sich auswählen.

➤ Mehr lesen: 10 Tipps, wie der Akku des Android-Smartphones länger hält