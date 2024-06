KI wird bei McDonald's vorerst keine Bestellungen mehr annehmen

Die Restaurantkette hat ihren KI-Testlauf beendet, will in Zukunft aber dennoch auf technische Spracherkennungslösungen setzen.

Die KI-Tests, die gemeinsam mit IBM umgesetzt wurden, werden nun beendet. Das berichtet die Fachpublikation " Restaurant Business ". Gleichzeitig betont McDonald's, dass man weiterhin auf derartige KI-Lösungen setzen will.

2 Jahre hat der Testlauf gedauert, nun wird er eingestellt. An mehr als 100 Standorten hatte McDonald's im McDrive KI-Kellner*innen eingesetzt. Per Spracherkennung konnte die Künstliche Intelligenz eine Konversation mit Kund*innen führen und dabei Bestellungen annehmen .

Technische Lösung soll dennoch die Zukunft sein

Seit KI in den McDonald's-Restaurants eingesetzt wird, machen in den sozialen Netzwerken zahlreiche Videos die Runde, in denen die Fails der KI-Kellner*innen gezeigt werden. Demzufolge ist das Kund*innen-Feedback nicht allzu gut.

Nach den Testerfahrungen sei man dennoch überzeugt, "dass eine Lösung für Sprach-Bestellungen im McDrive ein Teil der Zukunft unserer Restaurants sein wird", betonte das US-Unternehmen in einer Stellungnahme an "Restaurant Business". Nun sollen verschiedene Möglichkeiten geprüft werden, bis Jahresende will sich McDonald's auf eine technische Lösung festlegen.

