Rotorblätter von Windrädern könnten zu gigantischen Akkus werden

Das Speichern von elektrischer Energie ist eine der großen Herausforderungen beim Umstieg auf ein nachhaltiges Energiemanagement. Leistungsfähige Akkus sind notwendig, damit die Energieversorgung etwa durch Windparks auch bei einer Flaute aufrechterhalten bleibt.

Ein neuer Ansatz versucht dabei, das Windrad selbst in einen Akku zu verwandeln. An der Chalmers University of Technology im schwedischen Göteborg wurde bereits 2018 bewiesen, dass in Karbonstrukturen (Kohlenstofffaser) elektrische Energie gespeichert werden kann.

➤ Mehr lesen: Super-Batterie kann Energie im Fundament eines Hauses speichern