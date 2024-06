Wand aus Windturbinen soll überall grüne Energie liefern

Die Wand soll sich unaufgeregt in öffentliche Räume integrieren lassen und eine dezentrale Stromproduktion ermöglichen.

Den entgegengesetzten Ansatz verfolgt das Start-up Airiva . Es entwickelt Windturbinen, die in Form einer Wand praktisch überall aufgestellt werden können. Die Wand besteht dabei aus mehreren Vertikalrotoren , die sich um eine vertikale Achse drehen. Die Energieproduktion soll dabei komplett lautlos passieren, das Design der Windwand soll sich in den öffentlichen Raum unaufgeregt einfügen.

Bei Windturbinen geht der Trend eher zu immer noch größeren Windrädern . Mit einem Durchmesser der Rotorblätter von beinahe 300 Metern gleichen die Windräder mittlerweile gewaltigen Konstrukten. Auch wenn diese Kolosse riesige Mengen an Energie erzeugen können, können sie nicht überall installiert werden.

Skalierbare, modulare Windwand

Das Konzept einer solchen Windwand hat Airiva zum ersten Mal bereits 2021 präsentiert. Der Designer und Mitgründer des Unternehmens, Joe Doucet, hat seither 16 verschiedene Windturbinen mit Vertikalrotoren getestet.

3 davon haben es zu Tests in einem Windkanal geschafft. Als effizientes Modell hat sich dabei eine helixförmige Turbine herauskristallisiert. Dieses Design versucht Airiva nun in ein kommerzielles Produkt umzusetzen.

Eine Einheit dieser Windwand mit 8 Rotoren soll ungefähr 2.200 kWh an Energie pro Jahr produzieren können. Das klingt nicht allzu viel und entspricht etwa der Hälfte des Durchschnittsverbrauchs eines österreichischen 4-Personen-Haushalts. Ein solches Modul misst allerdings lediglich 4,2 Meter in der Länge und 2,1 Meter in der Höhe.

