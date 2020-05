Kontaktbörse nutzt Foto von Mobbing-Opfer

"Meine Tochter hatte so sehr unter Mobbing im Internet zu leiden, dass es sie in den Selbstmord getrieben hat - und jetzt gibt es eine Werbung auf Facebook mit ihrem Bild auf einer Kontaktseite, das widert mich an", fügte Canning hinzu. Er wisse nicht, ob die beiden Fotos aus Versehen verwendet worden seien oder ob die Kontaktbörse die Bilder in Kenntnis von Rehtaehs tragischem Schicksal veröffentlichten, um Publicity zu erzielen.

Facebook hatte die Werbung der Kontaktbörse ionechat.com schnell gelöscht und sich bei Rehtaehs Familie entschuldigt. Auch das Konto des Inserenten wurde gesperrt. Die Nutzung der Fotos für die Werbeanzeige sei "äußerst unglücklich", erklärte ein Facebook-Sprecher.