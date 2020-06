Kritik an "mafiösem Werbenetzwerk" AdBlock Plus

Das Geschäftsmodell von Adblock basiert in der Folge darauf, dass sich Unternehmen von der Werbefilterung wieder freikaufen können und auf eine "Whitelist" kommen. Laut Pallenberg soll Adblock so 2013/2014 einen Umsatz von 30 Millionen US-Dollar erzielt haben. Große Internet-Konzerne wie Amazon, Ebay, Google und Yahoo hätten demnach Geld an die Eyeo GmbH überwiesen.

"Beim Prinzip Adblock Plus handelt es sich in einer gewissen Art und Weise um eine mafiöses Werbenetzwerk. In der Offline-Welt würden die Macher von Adblock Plus die nächsten 50 Jahre verklagt werden", erklärte Pallenberg, dessen intensive Recherchen über den Internet-Werbefilter in der Fachwelt für einiges Aufsehen sorgten.