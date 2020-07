Kroatische Kinder-App will die Welt erobern

Unter schwierigen Bedingungen

"Als wir 2009 unsere alten Jobs aufgegeben und Evenio gegründet haben, hielten uns die meisten Leute für verrückt", erzählen die drei Kroatinnen. Sie hätten damals nicht viel mehr gehabt als zahlreiche Ideen, Enthusiasmus und ein wenig gespartes Geld. Hinzu kam die Wirtschaftskrise, die keine allzu rosigen Aussichten zuließ. "Trotzdem haben wir es gewagt und es bis heute nicht bereut, weil wir einfach lieben, was wir tun."

Es sei grundsätzlich schwer, ein Start-up in Kroatien zu sein. "Es erfordert eine Menge Geduld und einen starken Willen", sagt Brezovec. Natürlich mache jeder seine eigenen Erfahrungen, aber "wie wir es erlebt haben, gibt es einfach eine Menge Hürden für junge Unternehmen", kritisiert Brezovec. Ein großes Problem sehen die Jungunternehmerinnen in der trägen Bürokratie in Kroatien. "Es bremst einen regelrecht aus, wenn man ständig wegen jeder Kleinigkeit mit Papierbergen konfrontiert wird, die man ausfüllen muss. Dabei handelt es sich oft um Dinge, die man auch einfach per Mausklick erledigen könnte." Daneben gebe es große Mängel bei der Gesetzgebung und letztlich habe jedes junge Unternehmen damit zu kämpfen, dass der kroatische Markt sehr klein ist.

"Wir haben gerade mal 4,3 Millionen Menschen und laut Statistik zählen nur 34 Prozent davon zur tatsächlich arbeitenden Bevölkerung", sagt Brezovec. Die Kaufkraft der Menschen sei gering und das schlage sich auch auf die Unternehmen nieder. "Es gibt schwächere Umsätze und Firmen sind häufig dazu gezwungen, Geld bei Mitarbeitern oder Innovationen einzusparen."

Kaum Investoren

Investments in kleine Firmen oder neue Ideen sind in Kroatien nach wie vor Mangelware. Laut den Unternehmerinnen finden sich derzeit kaum Geldgeber. Es gebe zwar ein Business-Angels-Netzwerk, damit sei jedoch auch immer eine Unternehmensbeteiligung verknüpft. "Meist bleibt nur die Option normaler Bankkredite und auch die sind in der Regel für Start-ups schwer zu bekommen", sagt Brezovec.

"Wir haben sehr schnell gelernt, dass wir uns eigentlich nur auf uns selbst verlassen können", sagen Kovačić, Šoštar und Brezovec. Nun nehmen die Start-up-Gründerinnen jede Gelegenheit zur Vernetzung und Weiterbildung, die sich bietet, wahr. "Außerdem gibt es glücklicherweise immer ein paar Freunde, andere Unternehmen, Kollegen und spezielle Förderprogramme, die einem Start-up anfangs zumindest ein wenig unter die Arme greifen. So lernen wir von anderen und wachsen als Personen wie auch als Unternehmen", geben sich die drei Jungunternehmerinnen kämpferisch.