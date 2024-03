Betrüger überschwemmten YouTube mit Fake-Videos zu Starship-Flug

Ein falscher Elon Musk versprach in den Videos schnellen Reichtum - wenn man ihm Kryptowährung zukommen ließ.

Kryptobetrüger*innen nutzten den 3. Testflug des Starships, um sich selbst zu bereichern. Das berichtet Popular Science. Ein falscher Elon Musk versprach dabei in Fake-Livestreams eine "erstaunliche Gelegenheit", um schnell reich zu werden.

Es passiert nicht das erste Mal, dass Betrüger*innen solche Events kapern, um irgendwelche betrügerischen Inhalte zu verbreiten. Das Layout der Suchergebnisseite von YouTube macht es schwierig, seriöse Quellen von betrügerischen Seiten zu unterscheiden. Das wollten die Betrügerinnen beim 3. und bislang erfolgreichstem Starship-Launch wohl ausnutzen.

Kryptowährungen werden verdoppelt

In den Videos versprach eine wohl mit KI generierte Stimme von Elon Musk, dass man 0,1 Bitcoin, Ethereum oder Dogecoin an eine bestimmte Adresse senden solle. Innerhalb einer Minute werde der Betrag verdoppelt und an die Ausgangs-Wallet zurückgeschickt. "Diese Initiative symbolisiert unser Engagement, die Erforschung des Weltraums für alle zugänglich zu machen", stammelt der vermeintliche Musk dabei.