Künstler will ein Monat mit Oculus Rift verbringen

Mit dem Projekt, das den Namen "Seeing I" trägt, will Farid herausfinden, ob er sich selbst verlieren kann. "Vielleicht bin ich gar nicht der, der ich geglaubt habe zu sein und meine Identität kann in was ganz anderes transformiert werden." Außerdem will Farid die Grenzen zwischen Realität und Virtualität ausloten: "Ich habe mein gesamtes Leben in einer Stadt verbracht. Also ist alles um mich herum künstlich geschaffen. Jede Erfahrung ist synthetisch." Einen 24-stündigen Test hat Farid bereits erfolgreich absolviert. Laut eigenen Angaben konnte er sich recht gut in die Person hineinversetzen.

Das Projekt, kann auf Kickstarter unterstütz werden. Sollte es erfolgreich sein, wird Farid mit seinem Team das Projekt dokumentarisch verfilmen.