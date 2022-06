Das Land Kärnten ist sich nun auf einmal "relativ sicher", dass 250 GB an Daten gestohlen wurden.

Die durch den Cyberangriff auf die Kärntner Landesverwaltung geleakten Daten, insgesamt 250 Gigabyte, dürften laut dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) „relativ sicher“ im Besitz der Hacker*innen sein. Insgesamt entspreche das 0,05 Prozent des gesamten Datenvolumens des Landes Kärnten, wie Kaiser am Dienstag vor Journalisten sagte.



Die bisher von den Hacker*innen veröffentlichten Daten konnten laut Kaiser nicht eindeutig verglichen werden, allerdings würden die Datenstrukturen der geleakten Daten mit denen des Landes Kärnten übereinstimmen. Es erfolge seitens des Landes ein „Hypothesenwechsel“: „Die Daten sind nicht mehr möglicherweise im Besitz der Hacker*innen, sondern relativ sicher in deren Besitz“, so Kaiser.