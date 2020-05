Lastpass-Hack: Konsequenzen und Tipps

Die Anforderung an Passwörter ist daher klar: Sie sollten nach dem Prinzip “leicht zu merken, schwer zu erraten” ausgewählt werden. Und für unterschiedliche Logins sollte man stets unterschiedliche Passwörter verwenden. Der zunehmende Anstieg der Rechenleistung von Computern bietet Kriminellen und Hackern immer bessere Möglichkeiten, Passwortkombinationen in Sekundenbruchteilen auszuprobieren. Das hat besonders dann fatale Konsequenzen, wenn man als Benutzer eine Vielzahl an Logins besitzt. Genau dieses Problem sollen Passwortmanager-Tools lösen.