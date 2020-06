Lieferdienst-Plattform schreibt Facebook Abschiedsbrief

"Wir müssen reden." So leitet die US-Lieferdienst-Plattform Eat24hours.com einen Abschiedsbrief an Facebook auf seinem Firmenblog ein. In einem jovialen Tonfall erklärt das Unternehmen, warum es mit dem Social Network Schluss machen will. Eat24hours kündigt an, seinen Facebook-Auftritt komplett löschen zu wollen. Vor einigen Jahren habe man sich in Facebook verliebt, nun aber müsse man feststellen: "Du hast dich verändert. Sehr."

In den Anfangszeiten von Facebook konnte sich die Lieferdienst-Plattform seiner Online-Fangemeinde noch ungehindert mitteilen, nun jedoch müsse man dafür bezahlen. Facebook führte einen Algorithmus ein, der vorgeblich besser erkennt, was die eigenen Netzwerk-Freunde interessiere.