LISI gewinnt den Zehnkampf der Solarhäuser

„Energie und Umwelt“ ist einer der fünf Forschungsschwerpunkte der TU Wien. In diesem Rahmen wird an der TU Wien schon seit Jahren auch an umweltbewusstem und energieeffizientem Bauen geforscht. „Eine ganze Reihe von Forschungsteams haben in diesem Bereich schon große Erfolge und spannende Projekte vorzuweisen“, berichtet Gudrun Weinwurm, Koordinatorin des Forschungsschwerpunktes „Energie und Umwelt“. „Die Forschungsarbeit reicht dabei von der Entwicklung intelligenter Baumaterialien über energieeffiziente Planung von Gebäuden bis hin zu öko-bewussten und lebenswerten stadtplanerischen Gesamtkonzepten.“ Dieses Know-How wendet die TU Wien auch bei der Renovierung der eigenen Gebäude an: Derzeit wird das Chemiehochhaus der TU Wien saniert, dadurch wird am Getreidemarkt in Wien Österreichs größtes Energie-Plus-Gebäude entstehen.