Live-Bericht: Surfen über den Wolken

Chatten per Skype erweist sich als flüssig. Gespräche sind zwar vonseiten der Airline unerwünscht (siehe unten), funktionieren aber abgesehen von kleineren Verzögerungen tadellos. Bei der Videotelefonie kann es ebenfalls zu Verzögerungen bei der Bildübertragung kommen, grundsätzlich machen die Videos aber keine Probleme.Etwas mühsamer verläuft es im Test mit dem Aufrufen des iTunes-Store. Das Herstellen der Verbindung dauert länger als das Abrufen anderer Webseiten und Dienste. Auch der Download beispielsweise eines Songs gestaltet sich dann etwas zäher als gewöhnlich. Mit ein wenig Geduld klappt es dann aber doch. Ähnlich verläuft es im Test mit Torrents. Die Ladezeiten sind nicht hundertprozentig flüssig, ein Download ist jedoch durchaus möglich.

Macht man sehr viel gleichzeitig, also etwa einen Download starten, eine Mail mit Anhang versenden, verschiedene Webseiten aufrufen und dazu Videochatten über Skype, kann die Verbindung irgendwann überfordert sein. Immer daran erinnernd, dass wir uns hier knapp 11.000 Meter über dem Boden – zum Test-Zeitpunkt genau genommen über dem Atlantik – in einem Flugzeug bewegen, ist an dem Internetangebot unter dem Strich nichts auszusetzen. Die meisten öffentlichen WLAN-Netze in Lokalen oder speziell auf Kongressen und Messen könnten sich von der Verbindung über den Wolken noch ein Scheibchen abschneiden. Wer auf einem langen Flug zu arbeiten hat oder sich einfach so die Zeit vertreiben will, wird jedenfalls zufrieden sein.

Seit 1. Dezember läuft das Internetangebot der Lufthansa bereits im Testbetrieb und war zunächst gratis. Seit 1. Februar wird es den Passagieren je nach Bedarf pauschal berechnet. Eine einstündige Pauschale beläuft sich auf 10,95 Euro oder 3500 Meilen, eine 24-Stunden-Flatrate kostet 19,95 Euro oder 7000 Meilen. Während der Laufzeit einer solchen Flatrate kann der Passagier auch auf allen mit einem Hotspot ausgerüsteten Anschlussflügen sowie in den Lufthansa-Lounges surfen.

Keine Gespräche und kein Porno an Bord

In Kürze will die Lufthansa Datenkommunikation auch nach den Mobilfunkstandards GSM und GPRS ermöglichen. Dann soll es neben WLAN auch die Option zum Versenden von SMS sowie die Datenübertragung mit Smartphones geben. Auf Telefongespräche wird jedoch weiterhin verzichtet. Die Entscheidung sei auf Wunsch der Fluggäste getroffen worden, so Lufthansa-Sprecher Michael Lamberty auf Nachfrage der FUTUREZONE. Viele würden sich durch die Gespräche auf dem Flug gestört fühlen. Das Sprechverbot gilt auch für Internettelefonie-Angebote wie Skype. Diese darf man zum Chatten, nicht aber zum Sprachverkehr nutzen.

Unerwünscht ist an Bord auch das Surfen auf Pornoseiten und dergleichen. Dazu gebe es auch die ein oder andere technische Schranke speziell bei Hotline-Plattformen, heißt es seitens der Lufthansa. Zu 100 Prozent unterbinden lässt sich die Nutzung solcher Angebote natürlich nicht. Greift jemand beispielsweise über einen VPN-Server zu, kann nur noch das Bordpersonal „mahnend“ eingreifen. Bekannte Pornoseiten wie YouPorn sind im Zuge des FUTUREZONE-Tests zudem problemlos aufrufbar, hier wolle man eben an die „Vernunft“ der Passagiere appellieren, so etwas nach Möglichkeit zu unterlassen.



Komplettes Langstreckennetz in Planung

Bis Jahresende will die Lufthansa bereits 70 Maschinen Internet-fit machen und Flynet dann auch im weltweiten Streckennetz anbieten, wie Christian Peter Körfgen, Leiter Produktmanagement bei der Fluggesellschaft, ankündigt. Langfristig soll die komplette Langstreckenflotte, die derzeit 102 Maschinen umfasst, mit Breitbandinternet ausgestattet werden. In punkto Kurzstrecken würden ebenfalls „Untersuchungen“ angestellt und Optionen geprüft, konkrete Pläne gibt es aber noch nicht. Welche Kosten der Lufthansa durch die Umrüstung der Flugzeuge entstehen will Körfgen nicht kommunizieren, auch nicht wie stark die Nutzung in konkreten Zahlen derzeit ist.