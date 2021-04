Live-Ticker: Apples Spring Loaded Event

Was steckt hinter "Spring Loaded". Apple-Fans werden heute ab 19:00 gebannt auf ihre Bildschirme blicken, um eine Antwort darauf zu bekommen. Bei dem Event wird der Elektronikgigant aus Kalifornien eine Reihe neuer Produkte präsentieren. Erwartet werden u.a. neue Modelle des iPad Pro, ein neues iPad mini, möglicherweise die dritte Generation der AirPods-Kopfhörer, eine neue Version der Set-Top-Box Apple TV, sowie die AirTags - eine Art elektronischer Schlüsselanhänger zum leichteren Auffinden von Gegenständen.

Mehr zu den bisherigen Gerüchten rund um das Event erfahrt ihr hier. Wer das Event per Stream ansehen will, findet hier mehr Informationen. Wir verfolgen die Veranstaltung mit und halten euch per Live-Ticker über die Enthüllungen am Laufenden.