London: Telefonzelle lädt Smartphones per Solarenergie

Handys haben Telefonzellen weitestgehend überflüssig gemacht, doch in London hat ein Start-up nun einen Weg gefunden, diese sinnvoll mit der neuen Technologie zu kombinieren. Die „Solarbox“ sieht genauso aus wie die markanten Telefonzellen in London, wurde jedoch grün angemalt und mit Solarzellen am Dach ausgestattet. Mit der erzeugten Energie können Smartphones und Handys geladen werden, entsprechende Adapter finden sich in der Telefonzelle. Bislang wurde erst eine „ Solarbox“ aufgestellt, fünf weitere sollen bis April 2015 folgen. Insgesamt sind in London noch 8000 Telefonzellen zu finden.