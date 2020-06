Ludologisches Lernen mit Lernspiel Ludwig

Erfolg ist ungewiss

Erwartungen über den Erfolg hat keiner der Beteiligten. „So etwas gab es weder in Österreich noch international, weshalb Vergleichswerte fehlen“, sagt Hofstätter. Er wünscht sich, dass viele Schüler und Lehrer das Spiel einsetzen, eine Zahl kann er aber nicht nennen. Eine flächendeckende Verbreitung ist jedoch unrealistisch, da laut Dorninger nur ein Drittel der Schulen technisch für Ludwig ausgestattet sind – was aber immer noch rund 100.000 potenziellen Spielern entspricht.

Die Idee mittels Spielen zu Lehren gibt es an sich seit Jahrzehnten. Seitdem Videospiele fixer Bestandteil der Jugendkultur sind, wird nun verstärkt auf das digitale Lernpferd gesetzt. Durch das Übertragen ins Virtuelle ergeben sich jedoch Tücken. Während ein analoges Spiel alleine durch die Fantasie der Teilnehmer beschränkt ist, unterwerfen sich digitale Lernspiele technischen Restriktionen. „Damit ein Lernspiel überhaupt genutzt wird, muss es grafisch wie stilistisch gegen kommerzielle Spiele bestehen können. Sonst akzeptieren es die Schüler nicht“, sagt Hofstätter. Hinzu kommt natürlich, dass die Games Inhalte richtig und didaktisch korrekt vermitteln.

Großer Aufwand sucht Rechtfertigung

Diese Kombination stellt eine große Hürde dar. Will man ein gutes Spiel produzieren, das nicht binnen kürzester Zeit verstaubt wirkt, resultiert dies in großem Arbeitsaufwand. So stößt man schnell in Regionen eines regulären, kommerziellen Spiels, an dem mindestens 15 Mitwirkenden bis zu zwei Jahre arbeiten. Verschärfend kommt hinzu, dass gute Lernspiele meist nur einen kleinen Teilaspekt eines Wissensgebiets abdecken. All dies erklärt das geringe Interesse der Spielebranche an solchen Produkten.

Ohne Gelder der Privatwirtschaft nichts möglich

Digitale Lernspiele sind daher ohne Finanzierung der Privatwirtschaft nicht möglich sind. „Gute, aufwendig gestaltete Spiele brauchen Sponsoren“, sagt Wagner. Dorninger bestätigt dies. Kleine Spiele seien mit Fördermitteln möglich, große Projekte bedürfen aber der Unterstützung von Firmen. Dies wirkt sich dann auf die vermittelten Themen aus. Wenn sich kein Unternehmen findet, das mit der römischen Antike assoziiert werden will, gibt es auch kein entsprechendes Spiel für den Geschichtsunterricht. In solchen Fällen könne man aber auf bestehende, kommerzielle Computerspiele zurückgreifen, sagt Wagner. Civilization oder Europa Universalis seien durchaus für den Unterricht geeignet, solange man ein didaktisches Paket darum schnürt.

Pädagogisch nicht unumstritten

Kritik regt sich auch, am generellen Aufbau von digitalen Spielen: Sie sind streng reglementiert und linear. Will ein Schüler experimentieren oder aus dem Rahmen ausbrechen, ist dies nicht gestattet. Auch Scheitern, ein wichtiges Lernkonzept, ist wie im Fall von Ludwig oft nicht möglich.

Weiters wird von Medienpädagogik bemängelt, dass Schüler an ein Belohungsschema gewöhnt werden. Man schafft ein Rätsel oder lernt ein Fakt und wird sofort belohnt. Gibt es keine Instant-Gratifikation, verliert man die Lust am Lernen. „Solche Schemen gibt es überall in der Gesellschaft. Noten sind nichts anderes“, relativiert Wagner. Er stimmt aber zu, dass das „ständige Baumeln einer Karotte“ langfristig Probleme mit sich bringen könnte.

Warum man trotz großem Aufwand und offensichtlicher Grenzen auf das Game Based Learning setzt? Wagner: „An sich braucht man kein digitales Spiel. Aber es ist für Lehrer einfach praktikabel, da es ein kompaktes Lernpaket darstellt.“