Maker Faire Vienna: Tickets für das Bastlerfestival gewinnen

Die Maker Faire macht am 3. und 4. Mai bereits zum vierten Mal in Wien Halt. Die Messe für Bastler und Erfinder – im englischsprachigen Raum oftmals auch als „Maker“ bezeichnet – kann in der METAStadt im 22. Bezirk insgesamt 900 Aussteller bieten, unter anderem zu 3D-Druck, Programmieren und Elektrotechnik. Zu den Highlights zählen die in Österreich entwickelte autonome Drohne OpenDrone, eine 100-jährige Waschmaschine sowie eine mobile Braille-Tastatur zum Selberbauen. Zahlreiche Stände laden zudem zum Ausprobieren und Lernen ein, unter anderem ein Schokolade-3D-Drucker aus Prag, ein Freundschaftsband-Roboter, der Palatschinken-Automat Amalettomat oder das Nerdy Derby, bei dem sich Besucher ein eigenes Rennauto bauen und gegen die Konkurrenz antreten lassen können.