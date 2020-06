Mann bot 15-Jährige im Internet an - Prozessbeginn

Der in Norddeutschland lebende Mann hatte nach Darstellung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden im vergangenen Sommer eine einvernehmliche Beziehung zu der Schülerin. Um an Geld für eine gemeinsame Flucht zu kommen, soll er das Mädchen mit Nacktaufnahmen in einem Internetportal angeboten haben.

Bei einem fingierten Treffen wurde der Mann festgenommen, die Schülerin kam in die Obhut des Jugendamts. Der geständige Angeklagte ist gegen Auflagen auf freiem Fuß. Die Anklage lautet auf Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger in sechs Fällen. Das Strafgesetzbuch sieht dafür Geld- oder Freiheitsstrafen von bis zu jeweils fünf Jahren vor.