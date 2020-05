Mediathek stellt historische Wissenschaftsfilme online

Der Sammlungsbestand wurde in einem vom Jubiläumsfonds der Nationalbank geförderten Forschungsprojekt langzeitgesichert und - mit Schwerpunkt auf dem ethnologischen Filmbestand - aufgearbeitet, gab die Österreichische Mediathek des Technischen Museums Wien am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien bekannt. Als Ergebnis des Projekts können ab sofort über 400 Filme online abgerufen werden.

Dass es sich dabei um einen einzigartigen Quellenbestand handelt, um den Film als wissenschaftliche Methodik wissenschaftshistorisch beforschen zu können, zeigt nach Angaben der Mediathek auch die Aufnahme der Sammlung in das "Österreichische Memory of the World Register" der UNESCO im Vorjahr. Die Filme zeigen aber auch deutlich, dass die wissenschaftliche Arbeit auch stark von ihrer Entstehungszeit geprägt ist und einem beständigen Wandel unterworfen ist.